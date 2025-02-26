Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e romantik kutlama: İyi ki doğmuş canım sevgilim

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 41'inci yaşına giren eşi Beren Saat için romantik bir kutlama mesajı paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e romantik kutlama: İyi ki doğmuş canım sevgilim - Resim : 1

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat çifti 2014 yılında Los Angeles'ta evlenmişti.

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Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e romantik kutlama: İyi ki doğmuş canım sevgilim - Resim : 2

Her röportajlarında birbirlerine olan aşkı anlatan Kenan Doğulu 41 yaşına giren eşi Beren Saat'in doğum gününü kutladı.

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Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e romantik kutlama: İyi ki doğmuş canım sevgilim - Resim : 3

Ünlü şarkıcı eşiyle fotoğrafını paylaşarak "İyi ki doğmuş canım sevgilim. İyi ki hayatıma girmişsin. Aşk, neşe ve sağlıkla daha nice şahane yıllarımızı mutlulukla paylaşalım. Seni çok seviyorum." notunu düştü.

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Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e romantik kutlama: İyi ki doğmuş canım sevgilim - Resim : 4

Çift, evliliklerinde bir dönem krizler yaşamış ancak sorunlarını çözerek aşklarını pekiştirmişti.