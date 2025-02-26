Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e romantik kutlama: İyi ki doğmuş canım sevgilim
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, 41'inci yaşına giren eşi Beren Saat için romantik bir kutlama mesajı paylaştı.
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Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat çifti 2014 yılında Los Angeles'ta evlenmişti.
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Her röportajlarında birbirlerine olan aşkı anlatan Kenan Doğulu 41 yaşına giren eşi Beren Saat'in doğum gününü kutladı.
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Ünlü şarkıcı eşiyle fotoğrafını paylaşarak "İyi ki doğmuş canım sevgilim. İyi ki hayatıma girmişsin. Aşk, neşe ve sağlıkla daha nice şahane yıllarımızı mutlulukla paylaşalım. Seni çok seviyorum." notunu düştü.
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Çift, evliliklerinde bir dönem krizler yaşamış ancak sorunlarını çözerek aşklarını pekiştirmişti.