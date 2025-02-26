Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e romantik kutlama: İyi ki doğmuş canım sevgilim

Ünlü şarkıcı eşiyle fotoğrafını paylaşarak "İyi ki doğmuş canım sevgilim. İyi ki hayatıma girmişsin. Aşk, neşe ve sağlıkla daha nice şahane yıllarımızı mutlulukla paylaşalım. Seni çok seviyorum." notunu düştü.