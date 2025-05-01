Kenan Doğulu'nun kardeşi Ozan Doğulu'nun son hali şaşırttı! Estetik yaptırdığı iddia edildi

7. Müzikonair Ödülleri önceki akşam Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde sanat ve medya camiasından birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Farklı kategorilerde birçok isim ödüllerine kavuştu. Ozan Doğulu da “en iyi DJ” seçildi.