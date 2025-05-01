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Kenan Doğulu'nun kardeşi Ozan Doğulu'nun son hali şaşırttı! Estetik yaptırdığı iddia edildi
Kenan Doğulu'nun kardeşi Ozan Doğulu geçtiğimiz günlerde 7. Müzikonair Ödülleri için gerçekleşen törene katıldı. Ozan Doğulu'nun törendeki son hali görenleri şaşırttı. DJ'lik yapan Doğulu'nun estetik yaptırdığı iddia edildi.
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7. Müzikonair Ödülleri önceki akşam Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde sanat ve medya camiasından birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Farklı kategorilerde birçok isim ödüllerine kavuştu. Ozan Doğulu da “en iyi DJ” seçildi.
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Kenan Doğulu'nun kardeşi Ozan Doğulu'nun törendeki son hali son hali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Son dönemde estetik işlemlerle gündeme gelen ünlüler kervanına Ozan Doğulu da katıldığı iddia edildi. Ünlü DJ'in hatlarındaki belirgin değişiklikler bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
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2007 yılında yaptığı evlilikten üç kızını olan Ozan Doğulu şimdilerde güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Hera Aslan'la olan ilişkisiyle sıkça manşetlere yerleşiyor.