Kendall Jenner, Paris Moda Haftası'na stiliyle damga vurdu

Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde kariyer kaygılarını dile getirdikten sonra Paris Moda Haftası’na muhteşem bir dönüş yaptı. Jenner, Paris Moda Haftası’nda yeni sarı saçları ve kırmızı transparan elbisesiyle göz kamaştırdı.

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