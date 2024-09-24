Kendall Jenner, Paris Moda Haftası'na stiliyle damga vurdu

Ünlü model Kendall Jenner, Paris Moda Haftası'nda podyuma çıktı. Walk Your Worth defilesine katılan ünlü model transparan kırmızı elbisesiyle gözleri üzerine topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kendall Jenner, Paris Moda Haftası'na stiliyle damga vurdu - Resim : 1

Pazartesi akşamı Paris’te gerçekleşen defilede Jenner Kendall, Heidi Klum, Eva Longoria ve Cara Delevingne gibi güçlü isimler boy gösterdi.

Fotoğraf: Getty

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Kendall Jenner, Paris Moda Haftası'na stiliyle damga vurdu - Resim : 2

Kendall Jenner,  geçtiğimiz günlerde kariyer kaygılarını dile getirdikten sonra Paris Moda Haftası’na muhteşem bir dönüş yaptı.  Jenner, Paris Moda Haftası’nda yeni sarı saçları ve kırmızı transparan elbisesiyle göz kamaştırdı.

Fotoğraf: Getty

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Kendall Jenner, Paris Moda Haftası'na stiliyle damga vurdu - Resim : 3

Kendall'ın göz alıcı elbisesi, dirsek uzunluğundaki eldivenlerle uyumlu bir şekilde bir araya getirildi ve   gösterişli görünümü koyu kırmızı rujla tamamladı.

Fotoğraf: Getty

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Kendall Jenner, Paris Moda Haftası'na stiliyle damga vurdu - Resim : 4

Etkinlikte oldukça keyifli görünen Jenner, yaklaşık 2 aydır psikolojik anlamda zor süreçlerden geçtiğini itiraf etmişti. 

Fotoğraf: Getty