Kendall Jenner, Paris Moda Haftası'na stiliyle damga vurdu
Ünlü model Kendall Jenner, Paris Moda Haftası'nda podyuma çıktı. Walk Your Worth defilesine katılan ünlü model transparan kırmızı elbisesiyle gözleri üzerine topladı.
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Pazartesi akşamı Paris’te gerçekleşen defilede Jenner Kendall, Heidi Klum, Eva Longoria ve Cara Delevingne gibi güçlü isimler boy gösterdi.
Fotoğraf: Getty
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Kendall Jenner, geçtiğimiz günlerde kariyer kaygılarını dile getirdikten sonra Paris Moda Haftası’na muhteşem bir dönüş yaptı. Jenner, Paris Moda Haftası’nda yeni sarı saçları ve kırmızı transparan elbisesiyle göz kamaştırdı.
Fotoğraf: Getty
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Kendall'ın göz alıcı elbisesi, dirsek uzunluğundaki eldivenlerle uyumlu bir şekilde bir araya getirildi ve gösterişli görünümü koyu kırmızı rujla tamamladı.
Fotoğraf: Getty
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Etkinlikte oldukça keyifli görünen Jenner, yaklaşık 2 aydır psikolojik anlamda zor süreçlerden geçtiğini itiraf etmişti.
Fotoğraf: Getty