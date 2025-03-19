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Kerem Alışık, 30. ölüm yıl dönümünde babası Sadri Alışık'ı andı: Yolculuk bir sıcak selam ile başladı...
Kerem Alışık, Türk Sineması'nın unutulmaz ismi olan babası Sadri Alışık'ın 30'uncu ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj yayınladı.
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Yeşilçam'da canlandırdığı Turist Ömer karakteriyle izleyenlerin gönlünde taht kuran oyuncu Sadri Alışık aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu.
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Kerem Alışık, 1995 yılında hayatını kaybeden babası Sadri Alışık'ı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla andı.
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64 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı: Yolculuk bir sıcak selam ile başladı. Ve o selam bir selamdan bir fazlası oldu. Sadri Alışık her selam verdiğinde yüreğimizden kuşlar havalandı gökyüzüne. Şimdi Sadri Alışık'a her selam verdiğimizde gökyüzü kuşları yolluyor yüreğimize... Yokluğunda 30'uncu yıl... Özlem, minnet, rahmet ve sevgiyle...
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Öte yandan Kerem Alışık daha önce konuk olduğu bir programda, annesiyle babasının gölgesinde kalmamak için çok çabaladığını itiraf etmişti.