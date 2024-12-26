Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı anlattı: Disiplinli ve otoriterdi, babam beni hep uyurken severdi
Evrim Alasya ile yaşadığı aşkla konuşulan ünlü oyuncu Kerem Alışık, Candaş Tolga Işık’ın “Az Önce Konuştum” programına katıldı. Ünlü oyuncu, babasının sert bir adam olduğunu söylerken; Arif V 216 filmindeki vedalaşma sahnesini de anlattı.
Son olarak Akıldan Kalbe filminde rol alan ve bir süredir Evrim Alasya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Kerem Alışık, Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Alışık, annesiyle babasının gölgesinde kalmamak için çok çabaladığını itiraf etti.
NTV'nin haberine göre babasının Sadri Alışık, annesinin Çolpan İlhan, dayısının Atilla İlhan olması sebebiyle çok şanslı olduğunu söyleyen Kerem Alışık, bunun olumsuz bir tarafı da olduğunu şu sözlerle anlattı:
"Kendini kanıtlamak için iki kere mücadele ediyorsun. Çünkü aile şansından dolayı olumsuz düşünceler olabiliyor. Ben iyi not aldım, 'babasının oğlu' dediler. Profesyonel futbol oynadım yine öyle dediler. Bu yüzden onu aşmak için daha çok çabalıyorsun. Sonuçta gölgede kalanın gölgesi olmaz."
Candaş Tolga Işık'ın "Çok başarılı adamların oğulları genelde çok başarısız oluyor. İstisnalar var tabii siz onlardan birisiniz. Bunu nasıl başardınız?" sorusu üzerine Kerem Alışık, "Bu biraz gene aileden öğrendiğim bir şey. Ben daha çok küçük yaşta annemle, babam sayesinde öğrendim kendim çabalamam gerektiğini. Çalışmak benim hayat arkadaşım oldu. Bizim evimiz bir konservatuvardı. Mesleğin derinliklerini, kendi başına olabilmeyi orada öğrendim. Merak ve soru sormak, hayattaki ilkelerim. Hep satın alınamayan şeyleri sevdim" yanıtını verdi.
"Ailemden dolayı önüme hep engeller çıktı" diyen Kerem Alışık, sabrın ve umut etmenin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.
"Ben zengin çocuğu mantığıyla büyümedim" diyen Kerem Alışık, hep varlık içinde yoklukla, sokakta büyüdüğünü belirtti.