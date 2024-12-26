Kerem Alışık babası Sadri Alışık'ı anlattı: Disiplinli ve otoriterdi, babam beni hep uyurken severdi

NTV'nin haberine göre babasının Sadri Alışık, annesinin Çolpan İlhan, dayısının Atilla İlhan olması sebebiyle çok şanslı olduğunu söyleyen Kerem Alışık, bunun olumsuz bir tarafı da olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Kendini kanıtlamak için iki kere mücadele ediyorsun. Çünkü aile şansından dolayı olumsuz düşünceler olabiliyor. Ben iyi not aldım, 'babasının oğlu' dediler. Profesyonel futbol oynadım yine öyle dediler. Bu yüzden onu aşmak için daha çok çabalıyorsun. Sonuçta gölgede kalanın gölgesi olmaz."