Kerem Bürsin ve Melis Sezen'li "Son Of A Rich"in setinden ilk kareler geldi! Fotoğraflar sosyal medyada ilgi gördü

Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in başrolünü paylaştığı ‘Son Of A Rich' filmi için ünlü oyuncular kamera karşısına geçti. Fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi görürken, ikilinin uyumu gözlerden kaçmadı.

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Kerem Bürsin ve Melis Sezen'li "Son Of A Rich"in setinden ilk kareler geldi! Fotoğraflar sosyal medyada ilgi gördü - Resim : 1

Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in başrolünü paylaştığı, Onur Ünlü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Son Of A Rich' filminin hazırlıkları tamamlandı. Bürsin ve Sezen, Ömerli'deki çekimlerde kamera karşısına geçti.

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Kerem Bürsin ve Melis Sezen'li "Son Of A Rich"in setinden ilk kareler geldi! Fotoğraflar sosyal medyada ilgi gördü - Resim : 2

Gazeteci Birsen Altuntaş özel haberinde filmin başrollerindeki Kerem Bürsin ile Melis Sezen'in fotoğraflarını paylaştı.  

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Kerem Bürsin ve Melis Sezen'li "Son Of A Rich"in setinden ilk kareler geldi! Fotoğraflar sosyal medyada ilgi gördü - Resim : 3

Uyumlarıyla dikkat çeken ikili, fotoğraf çekimi sırasında eğlenceli anlar yaşadı. 

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Kerem Bürsin ve Melis Sezen'li "Son Of A Rich"in setinden ilk kareler geldi! Fotoğraflar sosyal medyada ilgi gördü - Resim : 4

Günümüzde başlayan ve 16. yüzyıla uzanan hikâyesiyle seyirciyi büyülü bir dünyanın içine çekecek olan filmde Kerem Bürsin'in Mete adlı karakteri, Melis Sezen'in ise Asena adlı karakteri canlandıracağı biliniyor.