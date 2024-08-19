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Kerem Bürsin ve Melis Sezen'li "Son Of A Rich"in setinden ilk kareler geldi! Fotoğraflar sosyal medyada ilgi gördü
Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in başrolünü paylaştığı ‘Son Of A Rich' filmi için ünlü oyuncular kamera karşısına geçti. Fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi görürken, ikilinin uyumu gözlerden kaçmadı.
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Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in başrolünü paylaştığı, Onur Ünlü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu 'Son Of A Rich' filminin hazırlıkları tamamlandı. Bürsin ve Sezen, Ömerli'deki çekimlerde kamera karşısına geçti.
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Gazeteci Birsen Altuntaş özel haberinde filmin başrollerindeki Kerem Bürsin ile Melis Sezen'in fotoğraflarını paylaştı.
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Uyumlarıyla dikkat çeken ikili, fotoğraf çekimi sırasında eğlenceli anlar yaşadı.
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Günümüzde başlayan ve 16. yüzyıla uzanan hikâyesiyle seyirciyi büyülü bir dünyanın içine çekecek olan filmde Kerem Bürsin'in Mete adlı karakteri, Melis Sezen'in ise Asena adlı karakteri canlandıracağı biliniyor.