Kim Kardashian ile Pete Davidson aşkından ilk fotoğraf geldi!
8 yıldır evli olduğu Kanye West ile geçtiğimiz ay boşanan reality şov yıldızı Kim Kardashian, kısa bir süre önce Pete Davidson'la aşk yaşamaya başladı. Ünlü yıldız, 300 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ilk fotoğraflarını yayınladı.
Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, çocuklarının babası adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan rapçi Kanye West ile 8 yıllık evliliğini noktalamıştı. Kardashian, komedyen Pete Davidson'la yeni bir aşka yelken açmıştı.
KARDASHIAN İLE DAVIDSON'DAN İLK FOTOĞRAF
Aşkını gizli saklı yaşayan Kim Kardashian kural bozdu. Davidson'la çıktığı akşam yemeğinde pozlar veren ünlü yıldız, o kareleri de yaklaşık 300 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Neşeli halleriyle dikkat çeken ikiliden Kardashian, Pete Davidson'la fotoğraflarını, "Gece atıştırmalığı..." notuyla paylaştı.
Kardashian'ın aşk dolu pozu 8 milyondan fazla beğeni aldı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
İTİRAZI KABUL EDİLMEMİŞTİ
Öte yandan evlilik sözleşmesine bağlı kalan Kim Kardashian ve Kanye West, 2 Mart'ta boşanmıştı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul ederken, West'in itirazını dikkate almamıştı. İkilinin, dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu ise henüz netleşmemişti.