Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun ikonik elbiselerinden birini daha giyindi

6 Mayıs'ta gerçekleşen Met Gala'da Kim Kardashian, Marilyn Monroe'nun ikonik elbiselerinden birini giyerek geceye damga vurmuştu. Kim Kardashian, Marilyn Monroe görünümünü sevmiş olmalı ki yeniden Marilyn Monroe'nun bir diğer ikonikleşen elbisesini giyindi.

Met Gala'dan hemen sonra reality show yıldızı Kim Kardashian bu seferde Marilyn Monroe'nun en ikonikleşen elbiselerinden bir diğerini giyiyor. Norman Norell imzalı koyu yeşil pullu elbise Marilyn Monroe tarafından 1962 Altın Küre'de giyildi.

Kim Kardashian görünümünü Instagram hesabından paylaşarak şunları yazdı: "Met Gala gecemin zirvesine çıkmak için, Marilyn Monroe'nun 1962'de Altın Küre'de giydiği Norman Norell elbisesini giyme onuruna eriştim. Bu elbise ile Altın Küre 'Dünyanın Favori Film Sanatçısı' ödülünü aldı. Galada giydiğim Jean Louis el boncuklu elbiseyi bulma arayışımda, Marilyn'in ikonik yeşil pullu elbisesinin Heritage Auctions'a ait olduğunu keşfettim. Bunu bir işaret olarak gördüm. Böyle özel bir gecede içimdeki Marilyn'i bu şekilde aktarabildiğim için esonsuza kadar hayatımın en büyük ayrıcalıklarından biri olacak."

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Kardashian, Marilyn Monroe'nun orijinal elbiseyi mi yoksa replikasını mı giyindiği hala belirsizliğini koruyor.

