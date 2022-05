Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle ile katıldı

Bu sene belkide Kim Kardashian'ın senesi diyebiliriz! Yeni bir ilişki, yeni bir reality show, yeni bir ikonik kostüm! Kim Kardashian, Pazartesi günü gerçekleşen New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'da parladı. Kardashian gecede Marilyn Monroe'nun 1962'de giyindiği ikonik elbisesini giyindi. İşte elbisenin detayları:

Met Gala'nın bu yılki teması 'In America: An Anthology of Fashion' yani bir nevi 'Yaldızlı Cazibe' olarak belirlendi. Yaldızlı Çağ, yani 'Gilded Age', 1800'lerin sonundan 1900'e kadar uzanan Amerikan tarihinde bir dönemdir. Museum of Modern Art'ın Kostüm Enstitüsü'nün baş küratörü Andrew Bolton, temayı şöyle açıkladı: 'Tarihsel bir bağlam sağlayarak Amerikan tarzının evrimi yansıtacak gecede tasarımcılarda kendi tasarımlarınında imzasını sunacak." ABD tarihinde 19'uncu yüzyılın sonlarına uzanan bir geçmişe sahip olan Yaldızlı Çağ'ın yeniden canlanması hedeflendi. Bu düzlemde, Kim Kardashian, bu temayı Marliyn Monroe'nun ikonik elbisesi ile taçlandırdı. Kim Kardashian, Met Gala'da 1962'de Marliyn Monroe'nun eski ABD Başkanı John F. Kennedy'e 'Happy Birthday' şarkısını söylemek için giyindiği elbisesiyle katıldı. Medyatik güzel saçlarınıda elbiseye uyumlu hale getirdi. Kardashian saçlarını, Marilyn Monroe’yu andıran platin sarısı yaptı. Elbise 2016'da açık arttırma ile 4,8 milyon dolara satılmıştı. Vücudu saran elbise tam olarak el işlemsiyle yapılmış olup 2.500'den fazla kristal içeriyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kim Kardashian (@kimkardashian)'in paylaştığı bir gönderi

ELBİSEYİ GİYİNMEK İÇİN 7,5 KİLO VERDİ

Kim Kardashian bu muhteşem elbisenin içine girebilmek için sadece 3 haftada tam tamına 7,5 kilo verdiğini açıkladı. Kardashian verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Tarihsel önemi nedeniyle hiçbir şekilde değiştirilemediğinde elbiseye girebilmek için 7,5 kilo verdim. Karbonhidrat ve şeker tüketmedim. Kendimi aç bırakmadım ama çok disiplinliydim. Sadece sebze ve protein tükettim." Kardashian ayrıca, Marliyn Monroe'ya benzemek istemesini "Bir role hazırlanmak gibiydi" dedi.

Kim Kardashian, elbisenin güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi aldı. Bir koruma ekibiyle birlikte çalıştı ve elbisenin orjinalini sadece bir kaç dakika giyindi. Elbiseyi sadece kırmızı halıda yürürken giyindi. Merdivenlerden yukarı çıktıktan sonra elbisenin orjinalini değiştirerek kostümün bir kopyasıyla geceye devam etti.