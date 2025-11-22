'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmacısı Mert Ramazan Demir’e benzetildi
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"in son bölümü, sorularıyla değil, bir yarışmacının şaşırtıcı görsel benzerliğiyle gündeme geldi. Yarışmacı, özellikle genç neslin hayran olduğu ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'e olan benzerliğiyle dikkat çekti.
Dün akşam 'Kim Milyoner Olmak İster'in ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacıların büyük ödül için verdiği mücadele her zamanki gibi heyecan yarattı. Ancak asıl konuşulan, yarışmacılardan birinin Mert Ramazan Demir’e neredeyse birebir benzemesi oldu.
Kısa sürede viral olan görüntüler, yarışmacıyı gecenin en çok konuşulan ismi haline getirdi.
MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?
Program tarafı benzerlikle ilgili bir açıklama yapmazken, yarışmacının kimliği ve performansı şimdiden merak konusu oldu.
1998 doğumlu Türk oyuncu Mert Ramazan Demir, özellikle Yalı Çapkını dizisindeki “Ferit” rolü ile geniş kitleler tarafından tanındı. Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli dizi ve film projelerinde yer alan Demir, kısa sürede ekranın en çok konuşulan yıldızlarından biri haline geldi.