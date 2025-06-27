Kim Milyoner Olmak İster'de 80 yaşındaki yarışmacıdan büyük performans
Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam son bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacılar arasındaki en renkli simalardan biri olan, Bulgaristan'dan gelen 76 yaşındaki Azize Vatansever, zekası ve hayat tecrübesiyle izleyicileri kendine hayran bıraktı. Azize Vatansever, yaşam öyküsüyle izleyicileri etkilemeyi başardı.
ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programının son bölümü dün akşam yayınlandı. Programa katılan 80 yaşındaki Azize Vatansever, yalnızca bilgisiyle değil, etkileyici yaşam öyküsüyle de gündem oldu.
Vatansever, ilk soruları zorlanmadan geçerek ikinci baraj sorusuna kadar geldi. Bilgi birikimi ve sakinliğiyle 9'uncu soruya kadar ilerleyen yarışmacı, 300 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.
Ancak 10'uncu soruda, Türk Dil Kurumu'nun kayıtlarında hangi tür atasözünün yer almadığını sorgulayan soruyla karşılaştı. Cevaptan emin olamayan Vatansever, yarışmadan çekilme kararı aldı ve bu kararını açıklarken izleyicileri derinden etkileyen bir anısını paylaştı.
Oktay Kaynarca'nın da gözlerinin dolmasına neden olan konuşmasında Vatansever, küçük yaşta kaybettiği babasına dair duygusal bir rüyasını anlattı.