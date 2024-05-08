Kirli Sepeti yeni sezonda yayında olacak mı? Akıbeti belli oldu
Başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun Kolçak Köstendil'in yer aldığı Kirli Sepeti dizisinin yeni sezonda olup olmayacağı merak konusuydu. O sorunun yanıtı belli oldu.
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Reytinglerine bağlı olarak yeni sezonda ekranlarda yer alacak projelerden biri olan Kirli Sepeti'nin 2024-2025 sezonu için akıbeti belli oldu.
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KİRLİ SEPETİ YENİ SEZONDA DEVAM EDECEK Mİ?
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kirli Sepeti dizisinin artan reytinglerinin ardından, dizi için yeni sezonda devam kararı alındı.
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Eğer aksi bir durum oluşmaz ve reytinglerde düşüş gerçekleşmezse, Kirli Sepeti yeni sezonda da devam edecek.
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