Kıvanç Tatlıtuğ, 41'inci yaş gününü eşi ve oğlu ile bağ bozumunda üzüm toplayarak kutladı

Ünlü oyuncu. Kıvanç Tatlıtuğ, 41'inci yaş gününü eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Kırklareli'nde bağ bozumunda üzüm toplayarak kutladı

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kıvanç Tatlıtuğ, 41'inci yaş gününü eşi ve oğlu ile bağ bozumunda üzüm toplayarak kutladı - Resim : 1

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 41. doğum gününü kutlamak üzere eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Kırklareli'nde gerçekleşen bağ bozumu etkinliğine katıldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ, 41'inci yaş gününü eşi ve oğlu ile bağ bozumunda üzüm toplayarak kutladı - Resim : 2

Ailece keyifli vakit geçiren ve çalışanlara yardım eden ünlü çiftin o anları da objektiflere böyle yansıdı.

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Kıvanç Tatlıtuğ, 41'inci yaş gününü eşi ve oğlu ile bağ bozumunda üzüm toplayarak kutladı - Resim : 3

Başak Dizer, sosyal medya hesaplarından bu anları paylaştı ve "Kahramanın yolculuğu...Ve kahramanımın doğum günü" notunu düştü.

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Kıvanç Tatlıtuğ, 41'inci yaş gününü eşi ve oğlu ile bağ bozumunda üzüm toplayarak kutladı - Resim : 4

Aile fotoğraflarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Tatlıtuğ çiftinin paylaşımına; Hazal Kaya, Rojda Demirer ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler yorum yaptı.