Kıvanç Tatlıtuğ abisiyle fotoğrafını paylaştı! Görenler hiç benzememelerine şaşırdı

Yakışıklı oyuncunun ailesi de en az kendi hayatı kadar merak ediliyor. Adanalı bir ailede doğan Kıvanç Tatlıtuğ'un 5 kardeşi var. Tatlıtuğ'un kardeşlerinin isimleri ise Melisa Tatlıtuğ, Cem Tatlıtuğ, İpek Tatlıtuğ ve Tugay Tatlıtuğ..