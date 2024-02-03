Kıvanç Tatlıtuğ abisiyle fotoğrafını paylaştı! Görenler hiç benzememelerine şaşırdı
Son olarak Aile dizisinde karşımıza çıkan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ abisiyle olan fotoğrafını paylaştı.Tatlıtuğ’un takipçilerinden hiç benzemedikleri yorumu geldi.
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Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisinde 'Aslan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarıyor.
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Stil danışmanı Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan 40 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ'un 1 yaşında Kurt Efe adında bir çocuğu var.
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Yakışıklı oyuncunun ailesi de en az kendi hayatı kadar merak ediliyor. Adanalı bir ailede doğan Kıvanç Tatlıtuğ'un 5 kardeşi var. Tatlıtuğ'un kardeşlerinin isimleri ise Melisa Tatlıtuğ, Cem Tatlıtuğ, İpek Tatlıtuğ ve Tugay Tatlıtuğ..
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Oyuncu son olarak 4,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından abisi Cem Tatlıtuğ ile çekilmiş bir karesini "Kardeşlik" notuyla paylaştı.