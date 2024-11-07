Kıvanç Tatlıtuğ, bahçesine giren tilkiyi paylaştı: "Adını yakışıklı koyduk"

Evinde sürpriz bir misafirle karşılaşan Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bahçesine giren tilkiyi kameraya alarak paylaşım yaptı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kıvanç Tatlıtuğ, bahçesine giren tilkiyi paylaştı: "Adını yakışıklı koyduk" - Resim : 1

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında hayatını birleştirdiği Başak Dizer ile mutlu evliliklerini 2022 yılında dünyaya gelen oğlu Kurt Efe ile taçlandırmıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ, bahçesine giren tilkiyi paylaştı: "Adını yakışıklı koyduk" - Resim : 2

Tatlıtuğ, Kurt Efe için Türkiye'yi terk etme kararı aldığını iddia edilmişti. Ancak Başak Dizer, söylentilere son noktayı koyarak konunun farklı olduğunu açıkladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ, bahçesine giren tilkiyi paylaştı: "Adını yakışıklı koyduk" - Resim : 3

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ’un üç ay sürecek bir aşçılık kursu için Londra’da bulunduğunu ve kursun sonunda Türkiye’ye geri döneceklerini belirtti. 

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Kıvanç Tatlıtuğ, bahçesine giren tilkiyi paylaştı: "Adını yakışıklı koyduk" - Resim : 4

Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabında ilginç bir paylaşımda bulunarak takipçilerine doğayla iç içe bir anını sundu. Evinde sürpriz bir misafirle karşılaşan Tatlıtuğ, bahçesine giren tilkiyi kameraya alarak paylaşım yaptı.