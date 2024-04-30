Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ile küs olduğu iddialarına cevap verdi

"GÖRÜŞEMİYORUZ BU SIRALAR"

Öte yandan Çağatay Ulusoy da konuyla ilgili "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Hiçbir zaman birbirimizi takip etme durumumuz olmadı. Tabi benim işim, onun işi, çocuğu oldu... O yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar" ifadelerini kullanmıştı.