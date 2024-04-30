Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ile küs olduğu iddialarına cevap verdi

Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında bir süredir küslük haberleri çıkmıştı. Bir reklam lansmanında Tatlıtuğ'a bu soru soruldu.

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Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ile küs olduğu iddialarına cevap verdi - Resim : 1

Dostlukları uzun yıllara dayanan ve neredeyse yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen arkadaşlar Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında uzun zamandır "küslük" iddiaları gündemde. Hatta ikilinin sosyal medyadan takipleşmemesi iddiaları kuvvetlendirmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ile küs olduğu iddialarına cevap verdi - Resim : 2

Son olarak yüzü olduğu markanın gecesine katılan Tatlıtuğ, muhabirlerin "Çağatay Ulusoy'la küs müsünüz?" sorusundan rahatsız olsa da yanıtladı. 

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Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ile küs olduğu iddialarına cevap verdi - Resim : 3

"DOSTLUKLAR INSTRAGRAM TAKİBİYLE Mİ PEKİŞİYOR?"

Snobmagazin'in haberine göre; ünlü oyuncu, "Bugünün konusu değil ama... Bir şeyleri birisi çıkartıyor, konuşmaya gerek bile duymuyorum. Başka bir soru varsa alayım. Çünkü dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor? Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz" dedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy ile küs olduğu iddialarına cevap verdi - Resim : 4

"GÖRÜŞEMİYORUZ BU SIRALAR"

Öte yandan Çağatay Ulusoy da konuyla ilgili "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Hiçbir zaman birbirimizi takip etme durumumuz olmadı. Tabi benim işim, onun işi, çocuğu oldu... O yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar" ifadelerini kullanmıştı.