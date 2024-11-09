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Kıvanç Tatlıtuğ dostlarıyla Lüleburgaz'da barbekü partisi yaptı: 'Birkaç iyi adam ve yakışıklı tilkimiz'
Kıvanç Tatlıtuğ yakın dostları Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Umut Evirgen ve Nail Gönenli, Lüleburgaz'da bir araya gelip ızgara keyfi yaptı. Tatlıtuğ, o anları Instagram hesabından paylaştı.
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2016 yılında Paris'te Başak Dizer ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
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Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinççi'nin eşi Burak Yamantürk, Alina Boz'un eşi Umut Evirgen, Çağla Şikel'in eski sevgilisi Nail Gönenli ve Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu Lüleburgaz'a gitti.
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Lüleburgaz'daki bağ evinde barbekü partisinden görüntüleri Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından 'Bir kaç iyi adam ve yakışıklı isimli tilkimiz' notuyla yayınladı.
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Yakışıklı oyuncuların toplandığı karelere dakikalar içerisinde beğeni yağdı.