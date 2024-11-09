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Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz haftalarda kaybettiği köpeğini andı: "Her an aklımdasın"
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarda kaybettiği köpeği ile pozlarını paylaştı.
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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ geçen aylarda kaybettiği köpeği Genç‘in üzüntüsünü yaşıyor.
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Tatillerde bile yanından ayırmadığı köpeğinin yasını tutan Tatlıtuğ yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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Ünlü oyuncu, Cemali‘nin “Şimdi Uzaklardasın” şarkısı eşliğinde paylaştığı fotoğrafların altına “Seni çok seviyorum. Her an aklımda ve her zaman yanımdasın. Efsane Genç” yazdı.
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Can dostuna özlemini dile getiren Tatlıtuğ'un paylaşımı yürek burktu.