Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Trakya'da köy evi satın aldı
Ekranların vazgeçilmez oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in Londra'ya taşınacakları iddia edilmişti. Çiftin Londra'da ev aldığı artık orada yaşayacağı konuşulurken çiftin Trakya'dan bir köy evi satın aldığı öğrenildi.
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Kıvanç Tatlıtuğ'un doğa ve hayvan sevgisi, her fırsatta şehir hayatından kaçtığı bilinen bir şey. Talıtuğ, kendisi gibi doğayı ve toprağı seven eşi Başak Dizer'le birlikte Kemerburgaz'da orman içinde bir eve taşınmıştı.
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Ünlü çift, 2 yaşındaki oğulları Kurt Efe'yi doğayla iç içe büyütmeye karar verdi. Sabah'tan Bülent Cankurt’un haberine göre, köy hayali kuran çift, İstanbul'a 1,5 saat uzaklıktaki Lüleburgaz'da bir köy evi satın aldı.
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Buldukları her fırsatı köy evlerine giderek değerlendiren Tatlıtuğ-Dizer çifti, arkadaşlarını da o evlerinde ağırlıyor.
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Geçtiğimiz gün Özge Özpirinççi ve Burak Yamantürk'ü, köy evlerinde ağırladılar.