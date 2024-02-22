Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Trakya'da köy evi satın aldı

Kıvanç Tatlıtuğ'un doğa ve hayvan sevgisi, her fırsatta şehir hayatından kaçtığı bilinen bir şey. Talıtuğ, kendisi gibi doğayı ve toprağı seven eşi Başak Dizer'le birlikte Kemerburgaz'da orman içinde bir eve taşınmıştı.