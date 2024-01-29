Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'dan şaşırtan karar! Londra'ya taşınıyorlar
2 yıl önce anne-baba olan Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çifti, oğulları Kurt Efe’nin eğitimi için İngiltere’nin başkentine taşınacakları iddia edildi.
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe’nin eğitimi için İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşınma kararı aldı.
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 2022 yılında dünyaya gelen Kurt Efe’nin eğitimine önem veren Tatlıtuğ çifti, İstanbul’daki işleri devam etmesine rağmen çift, Kurt Efe ile birlikte yılın büyük bir bölümünü Londra’da geçirecek.
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Geçtiğimiz hafta Başak Dizer Tatlıtuğ, iş ortağı ve yakın arkadaşı Deniz Marşan ile birlikte Londra’da ev alışverişi yapmak üzere şehre gitti.
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Tatlıtuğ’un şu anda devam eden dizisinin bitmesinin ardından aile Londra’ya taşınacak.