Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'dan şaşırtan karar! Londra'ya taşınıyorlar

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 2022 yılında dünyaya gelen Kurt Efe’nin eğitimine önem veren Tatlıtuğ çifti, İstanbul’daki işleri devam etmesine rağmen çift, Kurt Efe ile birlikte yılın büyük bir bölümünü Londra’da geçirecek.