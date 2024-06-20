Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'den yeni pozlar
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Babalar Günü'ne özel iki yaşındaki oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını paylaştı. Tatlıtuğ, aynı zamanda ABD'li oyuncu Nicolas Mouawad ile bir araya da geldi. Başak Dizer, ikilinin çocuklarıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çift mutlu evliliklerini 2022 senesinde kucakların aldıkları oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.
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İki yaşındaki oğullarının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen ünlü çiftten bir ilk geldi. Sarı saçlarıyla merak edilen Kurt Efe'yi ilk kez babası sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü oyuncu, 4,6 milyon takipçinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Papalina" mesajını yazdı ve nazar boncuğu emojisi ekledi.
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Babalar Günü'ne özel bir paylaşım yapan ünlü oyuncunun oğluyla pozuna beğeni yağdı.