Kıvanç Tatlıtuğ yaza, ailesi ve dostlarıyla Marathi Adası'nda veda etti
Yazın son günlerinde Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, ünlü yıldızların da bir arada olduğu Marathi Adası'ndaki tatil karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, yaza dostları Serkan Keskin, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Nail Gönenli, Birkan Sokullu ve Eda Gürkaynak'la Marathi adasında veda etti.
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Başak Dizer Tatlıtuğ ailesi ve arkadaşlarıyla çıktıkları tatilden fotoğrafları paylaştı.
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Özge Özpirinççi ve Burak Yamantürk çiftinin kızları Mercan, Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe ile oyun oynadıkları anlar dikkat çekti.
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Birkan Sokullu da çocuklarla yakından ilgilenerek oyun oynadı.