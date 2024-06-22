Kıvanç Tatlıtuğ yeni fotoğrafını paylaştı! Dövmeleri gündem oldu
Yer aldığı her projede başarısıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatıyla da gündeme geliyor. Başarılı oyuncu yakın arkadaşı Umut Evirgen tarafından fotoğraflandı ve paylaşılan o kareye yorum yağdı.
1 / 6
2016 yılında Başak Dizer ile nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliğini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.
2 / 6
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
3 / 6
Babalar Günü'nde Kurt Efe ile fotoğrafını paylaşan ve oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Kıvanç Tatlıtuğ'un son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
4 / 6
Yakın arkadaşı Umut Evirgen'e poz veren ünlü oyuncunun siyah beyaz fotoğrafı büyük ilgi gördü.