Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım

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Yaklaşık 7 yıl önce evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandırmıştı.
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Şimdilerde babalık heyecanı içerisinde olan Tatlıtuğ, zaman zaman oğlu Kurt Efe ile pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.
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Ünlü oyuncunun son olarak oğlu Kurt Efe ile yeni karesi beğeni topladı. Efe’nin yine yüzünü göstermeyen Tatlıtuğ, siyah takım elbisesiyle herkesin bir kez daha beğenisini kazandı.
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Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin ördek sevdikleri video da izleyenleri hayran bırakmıştı.