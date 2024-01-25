Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım

Şu sıralar Aile dizisindeki performansı ile söz ettiren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından oğluyla olan karesini yayınladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım - Resim : 1

Yaklaşık 7 yıl önce evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandırmıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım - Resim : 2

Şimdilerde babalık heyecanı içerisinde olan Tatlıtuğ, zaman zaman oğlu Kurt Efe ile pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım - Resim : 3

Ünlü oyuncunun son olarak oğlu Kurt Efe ile yeni karesi beğeni topladı. Efe’nin yine yüzünü göstermeyen Tatlıtuğ, siyah takım elbisesiyle herkesin bir kez daha beğenisini kazandı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım - Resim : 4

Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin ördek sevdikleri video da izleyenleri hayran bırakmıştı.