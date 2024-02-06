Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni dövme! Eline baykuş çizdirdi

Daha önce oğlu Kurt Efe ve eşi Başak Dizer'in doğum tarihlerini yaptıran Kıvanç Tatlıtuğ, şimdi de baykuş dövmesi yaptırdı. O anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni dövme! Eline baykuş çizdirdi - Resim : 1

Son olarak Aile dizisiyle ekranlarda rol alan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatı ve dövmeleriyle de adından söz ettiriyor.  

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni dövme! Eline baykuş çizdirdi - Resim : 2

Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıl eşi Başak Dizer (13 Nisan 1977) ve oğlu Kurt Efe'nin (15 Nisan 2022) doğum tarihlerini pusula olarak dövme yaptırmıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni dövme! Eline baykuş çizdirdi - Resim : 3

Tatlıtuğ şimdi de baykuş dövmesi yaptırdı. Tatlıtuğ, dövme sanatçısı Jafar Naderali'nin yaptığı dövmeyi sosyal medyada paylaştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni dövme! Eline baykuş çizdirdi - Resim : 4

Tatlıtuğ'un son dövmesini baykuş yaptırması merak konusu oldu. Oyuncunun dövmesi hakkında birçok yorum yapıldı.