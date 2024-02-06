Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni dövme! Eline baykuş çizdirdi

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Son olarak Aile dizisiyle ekranlarda rol alan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatı ve dövmeleriyle de adından söz ettiriyor.
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Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıl eşi Başak Dizer (13 Nisan 1977) ve oğlu Kurt Efe'nin (15 Nisan 2022) doğum tarihlerini pusula olarak dövme yaptırmıştı.
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Tatlıtuğ şimdi de baykuş dövmesi yaptırdı. Tatlıtuğ, dövme sanatçısı Jafar Naderali'nin yaptığı dövmeyi sosyal medyada paylaştı.
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Tatlıtuğ'un son dövmesini baykuş yaptırması merak konusu oldu. Oyuncunun dövmesi hakkında birçok yorum yapıldı.