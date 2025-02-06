Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe'yle yeni pozu sosyal medyaya damga vurdu

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ile Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Şubat 2016 tarihinde nikah masasına oturmuştu. İkili, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.