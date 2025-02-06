Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe'yle yeni pozu sosyal medyaya damga vurdu
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu ve oğlunun pozu kısa sürede gündem oldu.
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Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ile Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Şubat 2016 tarihinde nikah masasına oturmuştu. İkili, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.
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Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda gazetecilerin '2.çocuk düşünüyor musunuz?' sorusuna "Kısmet diyelim, hep iyi niyetli düşüncelerimiz var." yanıtını vermişti.
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Kıvanç Tatlıtuğ 4,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından oğlu Kurt Efe ile yeni bir karesini yayınladı. Tatlıtuğ, yeni paylaşımına "Velespit (bisiklet) candır" notunu düştü.
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Ünlü isim, oğluyla birlikte yer aldığı pozuna Erkin Koray'dan 'Şaşkın' şarkısını da ekledi.