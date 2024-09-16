Anasayfa Magazin Kıyafet siparişi veren Hande Soral'ın paketinden altın yüzük çıktı! Sahibini arıyor
Kıyafet siparişi veren Hande Soral'ın paketinden altın yüzük çıktı! Sahibini arıyor
Oyuncu Hande Soral, internetten yaptığı alışveriş sonrası gelen kargo ile şaşkınlık yaşadı. Soral, paketin içerisinde altın bir yüzük buldu ve yüzüğün sahibini arıyor.
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Oyuncu Hande Soral, internet alışverişinde çok nadir görülecek bir olay yaşadı. Soral geçen günlerde ünlü bir markanın internet sitesinden kıyafetler satın aldı. Çünkü açtığı bir paketin içinden altın yüzük çıktı.
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Soral yüzüğün sahibini bulmak için X hesabından mesaj yayınladı:
"Online sipariş paketinin içinden altın bir yüzük çıktı. Yüzüğün paketlemede çalışan birinin olabileceğini düşünüyorum. Kaybeden kişiye ulaşırız belki diye umut ediyorum."
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Soral, devamında "Yüzüğün detayını yazan kişiyle iletişime geçeceğiz" ifadelerini kullandı.
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