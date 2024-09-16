Kıyafet siparişi veren Hande Soral'ın paketinden altın yüzük çıktı! Sahibini arıyor

Oyuncu Hande Soral, internetten yaptığı alışveriş sonrası gelen kargo ile şaşkınlık yaşadı. Soral, paketin içerisinde altın bir yüzük buldu ve yüzüğün sahibini arıyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kıyafet siparişi veren Hande Soral'ın paketinden altın yüzük çıktı! Sahibini arıyor - Resim : 1

Oyuncu Hande Soral, internet alışverişinde çok nadir görülecek bir olay yaşadı. Soral geçen günlerde ünlü bir markanın internet sitesinden kıyafetler satın aldı. Çünkü açtığı bir paketin içinden altın yüzük çıktı.

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Kıyafet siparişi veren Hande Soral'ın paketinden altın yüzük çıktı! Sahibini arıyor - Resim : 2

Soral yüzüğün sahibini bulmak için X hesabından mesaj yayınladı:

"Online sipariş paketinin içinden altın bir yüzük çıktı. Yüzüğün paketlemede çalışan birinin olabileceğini düşünüyorum. Kaybeden kişiye ulaşırız belki diye umut ediyorum."

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Kıyafet siparişi veren Hande Soral'ın paketinden altın yüzük çıktı! Sahibini arıyor - Resim : 3

Soral, devamında "Yüzüğün detayını yazan kişiyle iletişime geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kıyafet siparişi veren Hande Soral'ın paketinden altın yüzük çıktı! Sahibini arıyor - Resim : 4