Anasayfa Magazin Kız çocuğu için yumurtalarını donduran Çağla Şıkel: "Varken koyayım dursun dedim. Annelik bana iyi gelen bir şey"
Kız çocuğu için yumurtalarını donduran Çağla Şıkel: "Varken koyayım dursun dedim. Annelik bana iyi gelen bir şey"
Çağla Şıkel, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla yayınlanan 'Empati' programına konuk oldu ve duygusal bir röportaj gerçekleştirdi.
1 / 7
Sunucu, oyuncu ve manken Çağla Şıkel, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla yayınlanan 'Empati' programına katıldı ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.
2 / 7
Program boyunca duygusal haliyle dikkat çeken ünlü isim; babasından, ailesinden ve çocuklarından bahsederken duygusal anlar yaşadı.
3 / 7
45 yaşındaki manken, "Babamın yokluğunda aileme baba oldum. Babamın sevgisini başka bir adamla doldurmaya çalıştım. Hepimizin doğal ihtiyacı o sevgiyi görmek" sözleriyle babasının yokluğunda yaşadıklarını anlattı.
4 / 7
Hayata dair korkuları hakkında Şıkel, "Kendimi kaybetmekten çok korkuyorum. Uyanık olup, bilincimi kaybetmekten çok korkuyorum" ifadelerini kullandı.