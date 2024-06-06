Kız çocuğu için yumurtalarını donduran Çağla Şıkel: "Varken koyayım dursun dedim. Annelik bana iyi gelen bir şey"

Çağla Şıkel, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla yayınlanan 'Empati' programına konuk oldu ve duygusal bir röportaj gerçekleştirdi.

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Kız çocuğu için yumurtalarını donduran Çağla Şıkel: "Varken koyayım dursun dedim. Annelik bana iyi gelen bir şey" - Resim : 1

Sunucu, oyuncu ve manken Çağla Şıkel, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla yayınlanan 'Empati' programına katıldı ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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Kız çocuğu için yumurtalarını donduran Çağla Şıkel: "Varken koyayım dursun dedim. Annelik bana iyi gelen bir şey" - Resim : 2

Program boyunca duygusal haliyle dikkat çeken ünlü isim; babasından, ailesinden ve çocuklarından bahsederken duygusal anlar yaşadı. 

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Kız çocuğu için yumurtalarını donduran Çağla Şıkel: "Varken koyayım dursun dedim. Annelik bana iyi gelen bir şey" - Resim : 3

45 yaşındaki manken, "Babamın yokluğunda aileme baba oldum. Babamın sevgisini başka bir adamla doldurmaya çalıştım. Hepimizin doğal ihtiyacı o sevgiyi görmek" sözleriyle babasının yokluğunda yaşadıklarını anlattı.

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Kız çocuğu için yumurtalarını donduran Çağla Şıkel: "Varken koyayım dursun dedim. Annelik bana iyi gelen bir şey" - Resim : 4

Hayata dair korkuları hakkında Şıkel, "Kendimi kaybetmekten çok korkuyorum. Uyanık olup, bilincimi kaybetmekten çok korkuyorum" ifadelerini kullandı. 