Kızı Melisa'yı programına konuk eden Ceyda Düvenci duygusal anlar yaşadı: “Hayatımın en gururlu anı”

"Müzisyen değilim ama müzik tutkum var. Büyüyünce müzisyen olmak istiyorum" diyen Melisa Akgün, "Ya sahnede ya söz yazarken... Ama kesinlikle müzik ile uğraşmak istiyorum, en büyük hayalim bu. Müziğe tutunmak beni çok sinirlendiğimde de korktuğumda da sevinçte de üzüntümde de kurtarıyor. Yazmak duygularımı kontrol etmemi sağladı, hala da sağlıyor" ifadeleriyle kendini nerede hayal ettiğini anlattı.