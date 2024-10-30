Kızı Melisa'yı programına konuk eden Ceyda Düvenci duygusal anlar yaşadı: “Hayatımın en gururlu anı”
Ceyda Düvenci sunuculuğunu yaptığı 'Bambaşka Sohbetler'in 29 Ekim özel programında serebral palsi hastası kızı Melisa Akgün'ü ağırladı. Düvenci ile Melisa’nın sohbeti izleyicilere duygusal anlar yaşatırken, ünlü oyuncu ağlamamak için kendini zor tuttu.
Ceyda Düvenci, NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler 29 Ekim özel programında, 13 yaşındaki kızı Melisa Akgün'ü ağırladı.
Düvenci programı "Hayatımın en gururlu anını yaşıyorum" sözleriyle açarken Melisa da "Ben de... Yani şimdi ayıp olmasın ama burayı çok görüyordum. Yayınları izliyorum, takip ediyorum. Gerçekten buraya yakından bakmak ve buraya gelmek benim için çok gururlu oldu. Çok iyi hissediyorum" dedi.
Annesinin "Cumhuriyet senin için ne demek?" sorusuna Melisa, "Benim arkadaşım geçen yıl bizim koroda şunu demişti; Cumhuriyet fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik istikbaliyle büsbütün yeni bir hayatın habercisi olmuştur" yanıtını verdi.
"Müzisyen değilim ama müzik tutkum var. Büyüyünce müzisyen olmak istiyorum" diyen Melisa Akgün, "Ya sahnede ya söz yazarken... Ama kesinlikle müzik ile uğraşmak istiyorum, en büyük hayalim bu. Müziğe tutunmak beni çok sinirlendiğimde de korktuğumda da sevinçte de üzüntümde de kurtarıyor. Yazmak duygularımı kontrol etmemi sağladı, hala da sağlıyor" ifadeleriyle kendini nerede hayal ettiğini anlattı.