Kızıl Goncalar dizisi ne zaman final yapacak? Tarih belli oldu

Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı NOW’ın Gold Film imzalı “Kızıl Goncalar” dizisi 3 bölüm sonra ekrana veda ediyor.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızıl Goncalar dizisi ne zaman final yapacak? Tarih belli oldu - Resim : 1

NOW'ın iddialı dizilerinden Kızıl Goncalar, Pazartesi akşamları izleyici ile buluşuyor. 

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Kızıl Goncalar dizisi ne zaman final yapacak? Tarih belli oldu - Resim : 2

Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi ekrana veda etmeye hazırlanıyor. 

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Kızıl Goncalar dizisi ne zaman final yapacak? Tarih belli oldu - Resim : 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, haftaya ramazan bayramı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayacak olan dizi 21 Nisan’da ekrana gelecek 46. bölümde ekrana veda edecek.

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Kızıl Goncalar dizisi ne zaman final yapacak? Tarih belli oldu - Resim : 4

Dizi, "Faniler" (gerçekte yok) adlı bir tarikatın mensuplarının ve seküler bir ailenin kesişen hayatlarını konu ediniyor.