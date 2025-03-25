Kızıl Goncalar dizisi ne zaman final yapacak? Tarih belli oldu
Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı NOW’ın Gold Film imzalı “Kızıl Goncalar” dizisi 3 bölüm sonra ekrana veda ediyor.
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NOW'ın iddialı dizilerinden Kızıl Goncalar, Pazartesi akşamları izleyici ile buluşuyor.
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Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi ekrana veda etmeye hazırlanıyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, haftaya ramazan bayramı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayacak olan dizi 21 Nisan’da ekrana gelecek 46. bölümde ekrana veda edecek.
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Dizi, "Faniler" (gerçekte yok) adlı bir tarikatın mensuplarının ve seküler bir ailenin kesişen hayatlarını konu ediniyor.