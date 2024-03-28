Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd'in annesine hayat verecek oyuncu belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 14. bölümden itibaren fenomen dizide seyirci karşısına çıkacak olan İnci Sefa Cingöz, “Gülayşe” rolüne hayat verecek ve Mert Yazıcıoğlu’nun hayat verdiği Cüneyd’in annesi olarak seyirci karşısına çıkacak.