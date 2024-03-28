Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd'in annesine hayat verecek oyuncu belli oldu

Son dönemlerde reytingleri sallayan Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil olacağı öğrenildi.

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Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd'in annesine hayat verecek oyuncu belli oldu - Resim : 1

Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın yer aldığı, Pazartesi akşamları NOW’da yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katılıyor. 

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Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd'in annesine hayat verecek oyuncu belli oldu - Resim : 2

Mert Yazıcıoğlu’nun canlandırdığı Cüneyd karakterinin annesini canlandıracak isim ise İnci Sefa Cingöz olacak.

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Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd'in annesine hayat verecek oyuncu belli oldu - Resim : 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 14. bölümden itibaren fenomen dizide seyirci karşısına çıkacak olan İnci Sefa Cingöz, “Gülayşe” rolüne hayat verecek ve Mert Yazıcıoğlu’nun hayat verdiği Cüneyd’in annesi olarak seyirci karşısına çıkacak. 

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Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd'in annesine hayat verecek oyuncu belli oldu - Resim : 4

Cüneyd’in babasına hayat verecek aktör için de görüşmeler sürüyor.