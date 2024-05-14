Kızıl Goncalar dizisinin sezon finalinden ilk fragman: "Postu almaya geldin"

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, 19. bölümüyle 20 Mayıs Pazartesi Now TV'de ekrana gelecek ve sezon finali yapacak. Kızıl Goncalar dizisinin sezon finalinden ilk fragman da yayınlandı.