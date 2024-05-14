Kızıl Goncalar dizisinin sezon finalinden ilk fragman: "Postu almaya geldin"
Now TV'de ekrana gelen Kızıl Goncalar dizisi 20 Mayıs'ta ekrana gelecek olan 19 bölümü ile sezon finali yapacak. Kızıl Goncalar dizisinin sezon finalinden ilk fragman da yayınlandı.
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Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, 19. bölümüyle 20 Mayıs Pazartesi Now TV'de ekrana gelecek ve sezon finali yapacak. Kızıl Goncalar dizisinin sezon finalinden ilk fragman da yayınlandı.
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Kızıl Goncalar 19. bölüm fragmanında Levent Meryem'e Cüneyd'in babasının geldiğini ve ondan hiç hazetmediğini söylüyor.
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Fragmanda Naim perişan bir halde görülüyor.
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Müyesserin Cüneyd'in babasına "Sen postu almaya geldin" dediği an fragmana damga vuruyor.
Kızıl Goncalar 19. Bölüm 1. Fragmanı izlemek için tıklayınız