Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Kardeşiz Biz"
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar 22. Bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmana Zeynep'in Mira'ya söylediği "Sen korkunç bir insansın ben sana kardeşim dedim, arkadaşım dedim, biz beraber ağladık beraber güldük" sözleri damga vurdu.
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Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı ve Mert Turak gibi isimlerin yer aldığı NOW’un sevilen dizisi Kızıl Goncalar, geçtiğimiz hafta yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara gelmişti.
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İzleyiciye heyecan dolu anlar vaaden dizinin 22. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Mira Meryem’in kızı olduğunu öğreniyor. Meryem eve geri dönüyor, Mira annesinin Meryem olduğunu kabullenmekte zorluk yaşıyor.
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Levent’in babalık savaşı ise daha yeni başlıyor.
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Zeynep kütüphanede Cüneyd'in karşısına çıkıyor. Cüneyd "Aradığınız bir kitap var mı" diye soruyor.