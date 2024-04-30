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Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: ''Kaybedersem, yıllarca hücrede kalacağım"
Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini üstlendiği Kızıl Goncalar seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kızıl Goncalar dizisinin 17. Bölüm 1. fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Cüneyd ve Sadi Hüdayi arasında post mücadelesi başlıyor.
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Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Kızıl Goncalar Pazartesi akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor.
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Kızıl Goncalar dizisinin 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Cüneyd'in "Kaybedersem, yıllarca hücrede kalacağım" sözü damga vurdu.
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Sadi Hüdayi Cüneyd'e "Sen soyunu bile devam ettirmekten aciz bir adamsın. Bu dergahın çatısını nasıl ayakta tutacaksın?" diyor.
Kızıl Goncalar 17. Bölüm 1. Fragmanı izlemek için tıklayınız
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KIZIL GONCALAR 16. BÖLÜM ÖZETİ
Now TV'de ekrana gelen Kızıl Goncalar'ın 16. Bölümünde Kızıl Goncalar 16. bölümde Meryem'in hamlesiyle sarsılan tarikatta Cüneyd, Sadi Hüdayi, Hasna ve Naim gözaltına alınır. Zeynep de Çocuk İzleme Merkezi'ne yerleştirilmiştir.