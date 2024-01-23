Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Kaçacağız buralardan"

Başrollerinde Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın oynadığı Kızıl Goncalar dizisinin 3. bölümü dün akşam FOX TV ekranlarında yayınlandı. Nikah hazırlıklarının yapıldığı bölümde Meryem kızı için mücadele etmeye devam ediyor. İzleyenler Kızıl Goncalar 4. bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı

29 Ocak akşamında FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Kızıl Goncalar dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Levent, Meryem ve kızı Zeynep'i evlilikten kurtarmak için Fransa'ya kaçırma planı yapıyor. Fragmanda Cüneyd Zeynep'in babasına "Zeynep'le hukukumuz nişan hukukudur" diyor. Aynı zamanda Cüneyd'in ruh hallerindeki dalgalanmalar artış gösteriyor.

Kızıl Goncalar dizisi 3. bölümde neler oldu?

3. bölümde; kızının okuması adına hayaller kuran Meryem, Naim'in ve tarikatın kızı Zeynep'e dair yaptıkları hain planı haber alıyor. Naim, tarikatın içerisinde yükselme hesaplarını düşünürken Meryem kızını kurtarmanın peşine düşüyor.

Cüneyd'in gelgitli halleri de amcası Sadi Hüdayi'yi düşündürürken onun ve tarikatın geleceği açısından aklındaki planları bir an öncesinde hayata geçirmeye niyetleniyor. Ancak eşi Hasna ile kızı Feyza'nın planları ile karşı karşıya kalıyor. Mira, babasına olan öfkesinden dolayı ona kızgın bir halde başını daha büyük belalara sokuyor.