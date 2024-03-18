Kızıl Goncalar'a yeni transfer: Cüneyd'in babası geliyor

NOW’un ilk bölümden itibaren fenomen olan dizisi ‘Kızıl Goncalar’a yeni bir oyuncu dahil oluyor.

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Kızıl Goncalar'a yeni transfer: Cüneyd'in babası geliyor - Resim : 1

NOW’un pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi "Kızıl Goncalar"ın bu akşam 11. bölümü seyirciyle buluşacak. Ödüllü yönetmen Ömür Atay’ın yönettiği, unutulmaz dizilerin yazarı Necati Şahin’in ise yazdığı dizinin kadrosuna tüm dengeleri değiştirecek bir karakter gelecek.

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Kızıl Goncalar'a yeni transfer: Cüneyd'in babası geliyor - Resim : 2

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre diziye Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakterinin babası geliyor. Rol için görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun karakter için sakal uzatması gerektiği için oyuncu arayışı erken başladı.

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Kızıl Goncalar'a yeni transfer: Cüneyd'in babası geliyor - Resim : 3

Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mert Turak, Hazal Türesan, Sitare Akbaş, Duygu Sarışın ve Şerif Erol’u buluşturan diziye gelecek yeni oyuncunun kim olacağı şimdiden merak konusu oldu.