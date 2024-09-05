Kızıl Goncalar’a yeni transfer! Meryem’in koğuş arkadaşı Kevser geliyor
NOW TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi 2.sezon için geri sayım başladı. Dizinin yeni sezonunda kadroda yeni oyuncular yer alacak. Meryem’in koğuş arkadaşı Kevser geliyor...
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Kızıl Goncalar dizisini geçen sezon ilk bölümünden itibaren izleyiciler tarafından sevilmişti. Pazartesi akşamlarının reytinglerini toplamıştı.
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Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Ömür Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in yazdığı dizinin yarın afiş çekimi var. Afişte Özgü Namal, Özcan Deniz, Ercan Avcı, Mert Turak, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş ve Tolga Tekin yer alacak.
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Vahid’in gelişinin ardından oğlu Cüneyd’le hesaplaşması diziye damga vurmaya devam edecek. Acımasızlıkta sınır tanımayan Vahid, Zeynep’e (Mina Demirtaş) çok zor günler yaşatacak.
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Bu arada hapse düşen Zeynep’in annesi Meryem’in de (Özgü Namal) başına şoke eden bir olay gelecek. Diziye iki yeni karakterin gireceği açıklanmıştı.