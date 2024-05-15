Kızıl Goncalar'da iki isim diziye veda ediyor

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Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı NOW'ın Gold filmi imzalı dizisi Kızıl Goncalar Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
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Dizi 19. bölümüyle 20 Mayıs'ta sezon finaline girecek. Diziye sezon finali öncesi Cüneyt’in babası Vahit geldi. Bu akşam hafta ilk kez görülen Tolga Tekin dengeleri değiştirecek.
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Diziden iki oyuncu da ayrılıyor. Diziye 'Ayza' karakteriyle katılan başarılı oyuncu Melisa Doğu ile Ayza’nın oğlu Affan’a hayat veren Batuhan Yüzgüleç senaryodaki hikâyeleri bittiği için ekibe veda edecek.