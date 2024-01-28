Kızıl Goncalar'ın Feyza'sı Zehra Kelleci kimdir? İşte gerçek hayattaki hali
Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü olduğu Kızıl Goncalar dizisi her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizide dikkat çeken genç oyunlardan birisi de Feyza karakterine hayat veren Zehra Kelleci... Kızıl Goncalar'ın Feyza'sı Zehra Kelleci'yi mercek altına aldık
FOX TV’de yayınlanan ve her Pazartesi ekrana gelen Kızıl Goncalar dizisinde Feyza karakterine Zehra Kelleci hayat veriyor.
Performansı ve duru güzelliği ile dikkat çeken Zehra Kelleci dizide Hasna'nın ve Sadi'nin kızı rolünde. Aynı zamanda çocuklara dini eğitim vermektedir. Tesettürlü olan Feyza'yı aynı zamanda kuzeni Cüneyd'e de aşık biri olarak tanıdık.
Diğer oyuncular gibi onun da gerçek hayattaki hali merak edildi. İşte Kızıl Goncalar dizisinin Feyza'sının gerçek hali..
2000 yılında İzmir'de doğan Zehra Kelleci, Özel İzmir Amerikan Kolejini bitirdikten (2018) sonra eğitimine İstanbul Koç Üniversitesi'nde devam etti. Zehra Kelleci, aynı zamanda Haldun Dormen Sahne Tozu Tiyatrosu, Bahçe Galata’da, Yasemin Tüzün’den ve Çetin Sarıkartal’dan da eğitimler almıştır.