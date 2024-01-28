Kızıl Goncalar'ın Feyza'sı Zehra Kelleci kimdir? İşte gerçek hayattaki hali

Performansı ve duru güzelliği ile dikkat çeken Zehra Kelleci dizide Hasna'nın ve Sadi'nin kızı rolünde. Aynı zamanda çocuklara dini eğitim vermektedir. Tesettürlü olan Feyza'yı aynı zamanda kuzeni Cüneyd'e de aşık biri olarak tanıdık.