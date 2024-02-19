Kızıl Goncalar'ın Müyesser'i Asiye Dinçsoy kimdir? İşte gerçek hayattaki hali
Kızıl Goncalar gösterdiği reyting başarısı ve oyuncuların gösterdiği performanslarla gündemdeki yerini koruyor. Kızıl Goncalar dizisinde Asiye Dinçsoy, Müyesser karakterine hayat veriyor. Peki Kızıl Goncalar'ın Müyesser'i Asiye Dinçsoy kim? İşte gerçek hayattaki hali...
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide Müyesser karakterine hayat veren Asiye Dinçsoy, oyunculuğuyla dikkat çekiyor.
Karakter olarak Sadi Hüdayi Güneş'in eşi Hasna Güneş'in ablası olan Müyesser, tarikat içerisinde saygınlığı olan kadınları yönlendiren önemli bir isim.
Dinçsoy'un gerçek hayattaki hali, takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Dinçsoy'un Instagram'daki fotoğrafları, takipçilerinden "Tanıyamadım", "Başkası sandım" gibi yorumlar aldı.
ASİYE DİNÇSOY KİMDİR?
Asiye Dinçsoy, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 35. İstanbul Film Festivali, 21. Nürnberg Ger-TR Film Festivali ve 27. Ankara Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini kazandı.