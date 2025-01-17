Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak'tan şaşırtan itiraf! "Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim"

Annesiyle babası 2005 yılında boşandığında şehir tiyatrolarında oyunculuk yaptığını ifade eden Turak, Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim ben. Niye? 'Çocuk uzakta her akşam sahneye çıkıyor, ekmeğini moraliyle kazanıyor söylemeyelim' demişler. Sonra annem ameliyat olmuş, ameliyat 5 saat sürmüş. 'Sana söylemedik, neden? Uzaktakine söylenmez.' Onlar bana işim için böyle bir alan tanıyınca, ben oynamak zorunda kaldım. Hala da söylemezler, babamın corona virüs geçirdiğini bile ikinci eşinden öğrendim, 'Baban zor durumda hala da gık demiyor Mert'e söylemeyin diyor' dedi.