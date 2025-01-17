Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak'tan şaşırtan itiraf! "Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim"
Ahmet Mümtaz Taylan'ın ünlü konukları aldığı programına bu hafta Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak oldu Kızıl Goncalar’da Naim'e hayat veren Mert Turak, ailesiyle ilgili şaşırtan itiraflarda bulundu.
Kızıl Goncalar’da Naim'e hayat veren Mert Turak, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk oldu.
Babasının köklerinin İran Horasan dayandığını, annesinin ise Makedon göçmeni olduğunu anlatan Turak, "Zenginliğimi buna borçluyum. Bana verdikleri en büyük özgürlük hep söylerim... Hiç karışmadılar bana" dedi.
Annesiyle babası 2005 yılında boşandığında şehir tiyatrolarında oyunculuk yaptığını ifade eden Turak, Annemle babamın boşandığını teyzemden öğrendim ben. Niye? 'Çocuk uzakta her akşam sahneye çıkıyor, ekmeğini moraliyle kazanıyor söylemeyelim' demişler. Sonra annem ameliyat olmuş, ameliyat 5 saat sürmüş. 'Sana söylemedik, neden? Uzaktakine söylenmez.' Onlar bana işim için böyle bir alan tanıyınca, ben oynamak zorunda kaldım. Hala da söylemezler, babamın corona virüs geçirdiğini bile ikinci eşinden öğrendim, 'Baban zor durumda hala da gık demiyor Mert'e söylemeyin diyor' dedi.
Tüm bu yaşananlar sebebiyle ikili ilişkilerde becerikli olmadığını söyleyen Mert Turak, "Ben ailemi arkamda bırakıp gelmişim" diyerek hayatındaki hanımefendinin de işiyle ilgili titiz davranması gerektiğini belirtti.