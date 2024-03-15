Kızıl Goncalar'ın 'Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı: Evlenmeyi çok istiyorum

"BÜTÜN KÖTÜLERDE KENDİNİ BEĞENME DUYGUSU VAR"

Erkan Avcı oynadığı kötü rollerle ilgili olarak şunları söyledi: "Bütün kötü karakterlerde kendini beğenme duygusu var. Gizli bir kibir olduğunu düşünüyorum. Empati yoksunu ve ben merkezden davrandığı için iyiler ve aptallar birbirlerine çok karıştırılır ve sadece aptallar karıştırır. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğu için, kötünün önceden bildiği bir yol haritası olduğu için ona üstünlük duygusu veriyor. Üstünlük duygusu güç veriyor insana. Kuruluş Osman’da Nicola karakteri heykeltraş, ateist aynı zamanda çok iyi bir savaşçıydı. O çok kıymetliydi benim için. Çukur’daki Çeto çok derinlikli yazılmıştı. Onun içinde çok kitap okuyup araştırmıştım."