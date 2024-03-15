Kızıl Goncalar'ın 'Sadi Hüdayi'si Erkan Avcı: Evlenmeyi çok istiyorum

Kızıl Goncalar dizisinde 'Sadi Hüdayi' karakterine hayat veren Erkan Avcı, Ahmet Mümtaz Taylan'ın "İç dünyanda depresif biri misin yoksa eğlenceli biri misin?" sorusuna yanıt verdi.
'KENDİ ÇEVREMDE EĞLENCELİ BİRİYİM'
"Kendi çekirdek çevremde eğlenceli biriyimdir. Karışmayı çok severim. 18-22 yaş arası biraz depresif geçti. O zamandan kalma bir dip melankoli var ama bu problem değil çünkü bütün insanlık yokuş aşağı gidiyor artık."
"BÜTÜN KÖTÜLERDE KENDİNİ BEĞENME DUYGUSU VAR"
Erkan Avcı oynadığı kötü rollerle ilgili olarak şunları söyledi: "Bütün kötü karakterlerde kendini beğenme duygusu var. Gizli bir kibir olduğunu düşünüyorum. Empati yoksunu ve ben merkezden davrandığı için iyiler ve aptallar birbirlerine çok karıştırılır ve sadece aptallar karıştırır. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğu için, kötünün önceden bildiği bir yol haritası olduğu için ona üstünlük duygusu veriyor. Üstünlük duygusu güç veriyor insana. Kuruluş Osman’da Nicola karakteri heykeltraş, ateist aynı zamanda çok iyi bir savaşçıydı. O çok kıymetliydi benim için. Çukur’daki Çeto çok derinlikli yazılmıştı. Onun içinde çok kitap okuyup araştırmıştım."
"İLK AŞKIMI HATIRLIYORUM"
Erkan Avcı, Taylan'ın "Aşk nedir sence?" sorusuna da "Bir nevi kimya ki alimi yoktur, tecrübe ettikçe biriken cahilliktir aşk. En sevdiğim tanımı bu benim için. İlk aşkımı hatırlıyorum, ilkokuldaydı. Çok uzun süre sonra Diyarbakır'da bir yerde karşılaştık, çok da güzel selamlaştık. Evlenmeyi çok istiyorum. Artık bir yol arkadaşım olsun istiyorum. 6 kardeş arasında iki numarayım. En küçük ve ben evli değiliz" ceavabını verdi.