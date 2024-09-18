'Kızıl Goncalar'ın yeni sezonundan ilk tanıtım: "Aklını aldım karısını da alacağım"

NOW’ın sevilen dizisi “Kızıl Goncalar”ın yeni sezondan ilk tanıtım videosu yayınlandı. Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tanıtımına Zeynep'in yeniden gelinlikle görülmesi, Meryem'in cezaevinde azmettirilmesi sahneleri damga vurdu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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'Kızıl Goncalar'ın yeni sezonundan ilk tanıtım: "Aklını aldım karısını da alacağım" - Resim : 1

Now Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızıl Goncalar’ın yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Dizi, yeni sezonun ilk bölümüyle 30 Eylül Pazartesi günü izleyicileriyle buluşacak.

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'Kızıl Goncalar'ın yeni sezonundan ilk tanıtım: "Aklını aldım karısını da alacağım" - Resim : 2

Meryem'in cezaevine girmesiyle olaylar iyice karmaşık hale geliyor. Levent, tüm olan biteni sorgulamak ve Meryem'le yüzleşmek için cezaevine gidiyor. 

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'Kızıl Goncalar'ın yeni sezonundan ilk tanıtım: "Aklını aldım karısını da alacağım" - Resim : 3

Fragmanda hapse düşen Meryem'in Vahit'in azmettirmesiyle öldürülmeye çalışıldığı görülüyor. Peki, Meryem bu zor durumdan nasıl kurtulacak?

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'Kızıl Goncalar'ın yeni sezonundan ilk tanıtım: "Aklını aldım karısını da alacağım" - Resim : 4

Diğer yanda Cüneyd, annesiyle ilgili geçmişine dair beklenmedik hatıralarla karşı karşıya kalıyor. Babasının dergahın başına geçmesiyle ortamda huzur bozulurken, gerginlik artıyor.