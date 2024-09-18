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'Kızıl Goncalar'ın yeni sezonundan ilk tanıtım: "Aklını aldım karısını da alacağım"
NOW’ın sevilen dizisi “Kızıl Goncalar”ın yeni sezondan ilk tanıtım videosu yayınlandı. Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tanıtımına Zeynep'in yeniden gelinlikle görülmesi, Meryem'in cezaevinde azmettirilmesi sahneleri damga vurdu.
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Now Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızıl Goncalar’ın yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. Dizi, yeni sezonun ilk bölümüyle 30 Eylül Pazartesi günü izleyicileriyle buluşacak.
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Meryem'in cezaevine girmesiyle olaylar iyice karmaşık hale geliyor. Levent, tüm olan biteni sorgulamak ve Meryem'le yüzleşmek için cezaevine gidiyor.
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Fragmanda hapse düşen Meryem'in Vahit'in azmettirmesiyle öldürülmeye çalışıldığı görülüyor. Peki, Meryem bu zor durumdan nasıl kurtulacak?
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Diğer yanda Cüneyd, annesiyle ilgili geçmişine dair beklenmedik hatıralarla karşı karşıya kalıyor. Babasının dergahın başına geçmesiyle ortamda huzur bozulurken, gerginlik artıyor.