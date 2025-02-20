Anasayfa Magazin Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş, 17 yaşına girdi! Set ekibinden genç oyuncuya kutlama
Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş, 17 yaşına girdi! Set ekibinden genç oyuncuya kutlama
Kızıl Goncalar dizisinde 'Zeynep' karakterine hayat veren genç oyuncu Mina Demirtaş, 17. yaşına girdi. Rol arkadaşları genç oyuncunun doğum gününü kutladı.
1 / 9
Reyting rekorları kıran Kızıl Goncalar dizisinde 'Zeynep' karakterine hayat veren genç oyuncu Mina Demirtaş, son zamanların popüler isimleri arasında.
2 / 9
Hem güzelliğiyle hem de yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken genç isim, 17. yaşına girdi.
3 / 9
Ünlü güzelin rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Demirtaş'ın doğum gününü kutladı. Yazıcıoğlu, Demirtaş'ın fotoğrafını yayınlayarak altına, 'İyi ki doğdun' notunu düştü.
4 / 9
Diğer rol arkadaşları da doğum günü pastasıyla Demirtaş'ın sette doğum gününü kutladı.