Kızılcık Şerbeti 101. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Kızılcık Şerbeti 101. bölümü ile yarın izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti 101. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 1

Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç,  Emrah Altıntoprak ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 101. bölümü ile yarın ekranda olacak. 

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Kızılcık Şerbeti 101. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 2

Show ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.    

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Kızılcık Şerbeti 101. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti'nin 101. Bölümünde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti'nin 101. Bölümünde; Işıl’ın ipini çektiğini düşünen Nursema, onun tarafından yapılan akıllı bir hamleyle iyice köşeye sıkışacaktır. 

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Kızılcık Şerbeti 101. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı - Resim : 4

Ailesiyle arası iyice açılan Nursema gittikçe yalnızlaşırken kocası ile olan problemler de gün yüzüne çıkmaya başlar.