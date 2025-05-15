Kızılcık Şerbeti 101. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı

Kızılcık Şerbeti'nin 101. Bölümünde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti'nin 101. Bölümünde; Işıl’ın ipini çektiğini düşünen Nursema, onun tarafından yapılan akıllı bir hamleyle iyice köşeye sıkışacaktır.