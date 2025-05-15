Kızılcık Şerbeti 101. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı
Kızılcık Şerbeti 101. bölümü ile yarın izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüm izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
1 / 7
Sıla Türkoğlu, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Emrah Altıntoprak ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 101. bölümü ile yarın ekranda olacak.
2 / 7
Show ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
3 / 7
Kızılcık Şerbeti'nin 101. Bölümünde neler olacak?
Kızılcık Şerbeti'nin 101. Bölümünde; Işıl’ın ipini çektiğini düşünen Nursema, onun tarafından yapılan akıllı bir hamleyle iyice köşeye sıkışacaktır.
4 / 7
Ailesiyle arası iyice açılan Nursema gittikçe yalnızlaşırken kocası ile olan problemler de gün yüzüne çıkmaya başlar.