Kızılcık Şerbeti 111. bölüm fotoğrafları yayınlandı! Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye giriyor
Show TV’de izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti'nin 110. bölümünden yeni fotoğraflar yayınlandı. Kıvılcım’ın Ömer’i ihbar etmesi sonucunda Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye giriyor...
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 111. bölümü ile Cuma akşamı saat 20.00’de ekranlarda olacak.
Kızılcık Şerbeti'nin 110. bölümünden yeni fotoğraflar yayınlandı.
Kızılcık Şerbeti'nin 111. Bölümünde neler olacak?
Kıvılcım’ın Ömer’i ihbar etmesi sonucunda Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye girer. Ünal ailesi kadar Kıvılcım’ın kendi ailesi de onu yanlış davranmakla suçlayacaktır.
Kıvılcım ise çok üzgündür, yıkılmış bir haldedir ancak doğru hareket ettiğinden şüphesi yoktur.Kıvılcım’ın bu yaptığı daha yeni düzelmeye başlayan Fatih ve Doğa ilişkisini de olumsuz etkileyecektir