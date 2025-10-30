Kızılcık Şerbeti 111. bölüm fotoğrafları yayınlandı! Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye giriyor

Show TV’de izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti'nin 110. bölümünden yeni fotoğraflar yayınlandı. Kıvılcım’ın Ömer’i ihbar etmesi sonucunda Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye giriyor...

Elele Online

Elele Online
1 / 7
Kızılcık Şerbeti 111. bölüm fotoğrafları yayınlandı! Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye giriyor - Resim : 1

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 111. bölümü ile  Cuma akşamı saat 20.00’de ekranlarda olacak. 

2 / 7
Kızılcık Şerbeti 111. bölüm fotoğrafları yayınlandı! Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye giriyor - Resim : 2

Kızılcık Şerbeti'nin 110. bölümünden yeni fotoğraflar yayınlandı. 

3 / 7
Kızılcık Şerbeti 111. bölüm fotoğrafları yayınlandı! Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye giriyor - Resim : 3

Kızılcık Şerbeti'nin 111. Bölümünde neler olacak?

Kıvılcım’ın Ömer’i ihbar etmesi sonucunda Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye girer. Ünal ailesi kadar Kıvılcım’ın kendi ailesi de onu yanlış davranmakla suçlayacaktır.  

4 / 7
Kızılcık Şerbeti 111. bölüm fotoğrafları yayınlandı! Ömer, tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye giriyor - Resim : 4

Kıvılcım ise çok üzgündür, yıkılmış bir haldedir ancak doğru hareket ettiğinden şüphesi yoktur.Kıvılcım’ın bu yaptığı daha yeni düzelmeye başlayan Fatih ve Doğa ilişkisini de olumsuz etkileyecektir