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Kızılcık Şerbeti 58. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Doğa ve Görkem yüzleşmesi yaşanıyor
Kızılcık Şerbeti 58. bölümü 5 Nisan Cuma günü ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı. Yeni karelerde Doğa ve Görkem'in yüzleşmesi dikkat çekti.
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Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu hafta 58. bölümü ile izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni bölümünden önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 58. Bölümünde Neler Olacak?
Fatih ile evlenmesi için çok uğraştığı Görkem’in bir anda değişmesiyle çok şaşıran Pembe, ne yapacağını bilemez. Bir süre durumu idare etmeye çalışsa da kısa sürede sesini yükseltmek zorunda kalacaktır.
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Çimen’in, Görkem’in düğününe gelmemiş olması babası olarak Kayhan’ı çok rahatsız etmiştir, bu konunun peşini bırakmayacaktır.
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Ömer ve Kıvılcım’ın aynı evde yaşamaya başlaması ikiliyi çok mutlu ederken, bir takım sorunları da birlikte getirecektir.