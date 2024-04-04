Kızılcık Şerbeti 58. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Doğa ve Görkem yüzleşmesi yaşanıyor

Kızılcık Şerbeti'nin 58. Bölümünde Neler Olacak?

Fatih ile evlenmesi için çok uğraştığı Görkem’in bir anda değişmesiyle çok şaşıran Pembe, ne yapacağını bilemez. Bir süre durumu idare etmeye çalışsa da kısa sürede sesini yükseltmek zorunda kalacaktır.