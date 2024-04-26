Kızılcık Şerbeti 60. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Giray ve Doğa arkadaşlığı ilerliyor

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 60. bölümle izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.

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Kızılcık Şerbeti 60. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Giray ve Doğa arkadaşlığı ilerliyor - Resim : 1

Show Tv'de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'nin 60'ıncı bölümü bugün ekranlara gelecek. Yine heyecanlı bir bölümle tansiyonları yükseltecek olan diziden yeni kareler paylaşıldı. 

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Kızılcık Şerbeti 60. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Giray ve Doğa arkadaşlığı ilerliyor - Resim : 2

Kızılcık Şerbeti'nin 60. Bölümünde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti'nin 60. Bölümünde; Umut’un kendisini aldattığını gözleriyle gören Nursema onu terk eder ve hızlıca boşanma yoluna girer.

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Kızılcık Şerbeti 60. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Giray ve Doğa arkadaşlığı ilerliyor - Resim : 3

Abdullah ve Alev’in ilişkileri gözlerden uzak bir şekilde gayet iyi gitmektedir. Ancak bu ikili hayat, Abdullah’ı yer yer çok zorlamaktadır. Özellikle doğum gününün kutlanmak istemesi büyük sorun yaratacaktır.

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Kızılcık Şerbeti 60. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Giray ve Doğa arkadaşlığı ilerliyor - Resim : 4

Gökhan’ın boşanmış ancak bunu gizliyor olduğunu öğrenen Kayhan, kızı Çimen’i bu sahte hayattan çıkarmak ister. Bu konuda tabii en büyük yardımcısı Kıvılcım olacaktır.