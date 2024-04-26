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Kızılcık Şerbeti 60. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Giray ve Doğa arkadaşlığı ilerliyor
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün 60. bölümle izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Show Tv'de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'nin 60'ıncı bölümü bugün ekranlara gelecek. Yine heyecanlı bir bölümle tansiyonları yükseltecek olan diziden yeni kareler paylaşıldı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 60. Bölümünde neler olacak?
Kızılcık Şerbeti'nin 60. Bölümünde; Umut’un kendisini aldattığını gözleriyle gören Nursema onu terk eder ve hızlıca boşanma yoluna girer.
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Abdullah ve Alev’in ilişkileri gözlerden uzak bir şekilde gayet iyi gitmektedir. Ancak bu ikili hayat, Abdullah’ı yer yer çok zorlamaktadır. Özellikle doğum gününün kutlanmak istemesi büyük sorun yaratacaktır.
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Gökhan’ın boşanmış ancak bunu gizliyor olduğunu öğrenen Kayhan, kızı Çimen’i bu sahte hayattan çıkarmak ister. Bu konuda tabii en büyük yardımcısı Kıvılcım olacaktır.