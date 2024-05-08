Kızılcık Şerbeti 62. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Görkem, Ömer'le buluşuyor

Kıvılcım’ın programına verilen durdurulma cezası Kıvılcım’ı işsiz bırakırken, her zaman olduğu gibi yardımına Ömer koşacak ve ona kendi şirketinde bir pozisyon önerecektir. Sadece erkeklerin çalıştığı bir şirkette Kıvılcım’ın işe başlaması ise devrim niteliğinde olacaktır.