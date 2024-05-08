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Kızılcık Şerbeti 62. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Görkem, Ömer'le buluşuyor
Kızılcık Şerbeti 60. bölümü ile Cuma günü izleyiciye yine heyecanlı dakikalar yaşatacak. Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
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Show Tv'de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'nin 62. bölümü Cuma günü ekranlara gelecek. Yine heyecanlı bir bölümle tansiyonları yükseltecek olan diziden yeni kareler paylaşıldı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 62. Bölümünde Neler Olacak?
Doğa ve Giray’ın öpüşmesini gören Fatih, bir süre içine kapanır. Bu arada Görkem boş durmayacak Pembe ve Nilay’dan çanta konusunun intikamını alacaktır.
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Kıvılcım’ın programına verilen durdurulma cezası Kıvılcım’ı işsiz bırakırken, her zaman olduğu gibi yardımına Ömer koşacak ve ona kendi şirketinde bir pozisyon önerecektir. Sadece erkeklerin çalıştığı bir şirkette Kıvılcım’ın işe başlaması ise devrim niteliğinde olacaktır.
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Doğa ve Giray ilişkisi yavaş ama sağlam adımlarla ilerlemektedir.