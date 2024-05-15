Anasayfa Magazin Kızılcık Şerbeti 63. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Fatih’in, Doğa konusundaki kafa karışıklığı artıyor
Kızılcık Şerbeti 63. bölümden yeni fotoğraflar yayınladı! Fatih’in, Doğa konusundaki kafa karışıklığı artıyor
Kızılcık Şerbeti 63. bölümü ile 17 Mayıs Cuma günü izleyiciye yine heyecanlı dakikalar yaşatacak. Dizinin yeni bölümü izleyici ile buluşmadan önce bazı fotoğraflar yayınlandı.
1 / 19
Show TV'de izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti'nin 63. bölümü Cuma günü ekranlara gelecek. Yine heyecanlı bir bölümle tansiyonları yükseltecek olan diziden yeni fotoğraflar paylaşıldı.
2 / 19
Kızılcık Şerbeti'nin 63. Bölümünde neler olacak?
Görkem’in, Ömer ile buluştuğunu öğrenen Fatih, her ne kadar amcasından şüphelenmese de onu kontrol etmek isteğinin de önüne geçemez.
3 / 19
Kıvılcım yeni işine adapte olmaya çalışmakta, bu konuda en büyük yardımı da Ömer’den görmektedir.
4 / 19
Nursema’nın yeni bir ilişkiye girme konusundaki tereddütleri Rüzgar’ı çileden çıkarmaktadır. İşi hızlandırmak için yaptığı tüm çabalar boşa gitmektedir. Sonunda dayanamayıp konuşmak için Abdullah’ın yanına gider